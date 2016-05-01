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Енот, считающий себя собакой

Автор: EnmaAi | Опубликовано: 1-05-2016, 09:20 | Просмотров: 1 188 | Категория: Новости

Енот, считающий себя собакой

Роузи Кемп из Нассау, Багамские острова, в прошлом году обнаружила детеныша енота, который упал с дерева. Роузи Кемп сделала не мало попыток найти маму детеныша, но все ее попытки оказались безуспешными и бессмысленными. Поэтому Роузи решила забрать животное к себе домой.
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Полярная сова защищает своих птенцов даже от волков

Автор: Lika | Опубликовано: 17-04-2016, 22:21 | Просмотров: 796 | Категория: Видео

На данном видео, которое было опубликовано телеканалом BBC, хорошо показано, как полярная сова защищает свое гнездо с птенцами. Она не боится волков и всячески старается их зацепить раз за разом, что просто изводит волков и заставляет их уйти.

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Новая звезда сети Instagram - Котик-облачко

Автор: EnmaAi | Опубликовано: 19-03-2016, 08:50 | Просмотров: 862 | Категория: Новости

Новая звезда сети Instagram - Котик-облачко

Кот по имени Скай в социальной сети Instagram имеет свой аккаунт с фотографиями. Его страницу пользуется большой популярностью. Скай является котом породы рэгдолл. Он отличается очень необычной пушистостью и именно поэтому он так популярен. На его страницу в сети Instagram на данный момент подписано уже больше 40 000 пользователей.
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Пес по кличке Тоби с двумя носами

Автор: EnmaAi | Опубликовано: 14-03-2016, 09:31 | Просмотров: 745 | Категория: Новости

Пес по кличке Тоби с двумя носами

Пес по кличке Тоби прежде был бродячей собакой, его порода напоминала австрийскую овчарку. Он бродил по улицам города Фресно, Калифорния. Когда Тоби был отловлен, он очень сильно удивил своих спасителей. Работники пребывали в шоке, когда обнаружили у собаки не один нос, а два.
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Медведица Фифи ждала своего спасения 30 лет

Автор: EnmaAi | Опубликовано: 11-03-2016, 08:46 | Просмотров: 842 | Категория: Новости

Медведица Фифи ждала своего спасения 30 лет

Медведица по имени Фифи является сирийским бурым медведем, она прожила свои первые 10 лет в придорожном зоопарке Пенсильвании. Все эти годы она и еще три медведя провели в очень маленьких и тесных клетках. Но зоопарк закрыли, а медведи были обречены на жизнь в этих маленьких железных клетках на протяжении еще 20 лет.
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Удивительный взгляд ослепшей кошки Жасмин покоряет сердца

Автор: EnmaAi | Опубликовано: 10-03-2016, 09:26 | Просмотров: 836 | Категория: Новости

Удивительный взгляд ослепшей кошки Жасмин покоряет сердца

Эту милашку зовут Жасмин. Она слепа, но ее взгляд. Кажется, будто она смотрит и видит намного дальше и глубже любых глаз. Спасатели нашли ее, когда она скиталась по улицам. В скором времени спасатели поняли, что она абсолютно слепа.
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Каспер – именно так назвали недавно открытый вид осьминогов

Автор: EnmaAi | Опубликовано: 7-03-2016, 08:28 | Просмотров: 688 | Категория: Новости

Каспер – именно так назвали недавно открытый вид осьминогов

Скорее всего, новый вид осьминогов команда ученых обнаружила в то время, как исследовала Тихий океан в районе Гавайских островов. Такую информацию предоставили ABC News с ссылкой на данные Национального управления океанических и атмосферных исследований.
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В Японии начались продажи вина для кошек

Автор: EnmaAi | Опубликовано: 4-03-2016, 09:18 | Просмотров: 630 | Категория: Новости

В Японии начались продажи вина для кошек

Продажей вина для кошек занялась одна известная в Японии компания, Kotaku. Необычное вино получило название “Nyan Nyan Nouveau”. Название утонченного и изысканного напитка переводится, как “мяу-мяу”.
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Звездой интернета стал кот с самыми красивыми глазами

Автор: EnmaAi | Опубликовано: 1-03-2016, 07:54 | Просмотров: 828 | Категория: Животные

Звездой интернета стал кот с самыми красивыми глазами

Настоящей звездой интернета стал британский короткошерстный кот по имени Коби. Внегласно, пользователи интернета присвоили Коби звание кота, с самыми красивыми глазами в мире.
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Небольшие уловки божьих коровок

Автор: EnmaAi | Опубликовано: 29-02-2016, 08:40 | Просмотров: 895 | Категория: Новости

Небольшие уловки божьих коровок

Как стало известно, божьи коровки способны подслушивать разговоры других видов насекомых. Божьи коровки, которые обитают в Южной Америке идут на небывалые хитрости, дабы отложить свои яйца в самом безопасном и надежном месте.
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