Енот, считающий себя собакой

Автор: EnmaAi | Опубликовано: 11-03-2016, 08:46 | Просмотров: 786 | Категория: Новости

Медведица по имени Фифи является сирийским бурым медведем, она прожила свои первые 10 лет в придорожном зоопарке Пенсильвании. Все эти годы она и еще три медведя провели в очень маленьких и тесных клетках. Но зоопарк закрыли, а медведи были обречены на жизнь в этих маленьких железных клетках на протяжении еще 20 лет.